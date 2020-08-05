وأضافت أن عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 4000 آلاف منهم حالات حرجة جدا، وعدد كبير من المفقودين لا يمكن حصرهم في الوقت الحالي نظرا لسوء الأوضاع داخل منطقة الحادث.
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وأشارت إلى أن حجم الانفجار جعل المسؤولين اللبنانيين يظنون أنه اعتداء خارجي، لكن الأجهزة الأمنية اللبنانية قالت إنه من حيث المبدأ لم يتضح أي دلائل تثبت هذه الفرضية، لكن على أي حال التحقيقات ما زالت جارية والنتائج ستكشف الحقيقية.
وعن الجهة المسؤولة عن المواد المتفجرة التي كانت داخل المرفأ، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، إن "المواد المتفجرة تابعة لعدة وزارات، ويوجد مراسلات إدارية تثبت وجود هذه المواد منذ 2014، ويوجد دعوة لإخراجها من لبنان نظرة لخطورتها خاصة أنها مخزنة في منطقة مدنية".
ولفتت إلى أنه تم، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة عملها مزمن بخمسة أيام فقط؛ لإعطاء نتيجة نهائية حول الانفجار وأسبابه والمسؤولين عنه.
وحول تداعيات حادث الانفجار سياسيًا واقتصاديًا على لبنان، أكدت أن "الخسائر البشرية والمادية والمعنوية لا تحصى ولا تعد، وأن لبنان كان في أزمة اقتصادية كبيرة لكن بعد الحادث أصبح تحت الصفر، بالإضافة إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت سيؤثر على حركة التجارة في عدة دول، ما يعني أن تعويضه صعب وبالغ الصعوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام اللبنانية لـ"سبوتنيك": المواد المتفجرة في مرفأ بيروت تابعة لعدة وزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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