وقال مصدر في الجهات المختصة: "خلال القيام بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في المنطقة الجنوبية لرفع مخلفات التنظيمات الإرهابية حفاظاً على حياة المدنيين عثرت الجهات المختصة في أوكار الإرهابيين بين المناطق السكنية على أكثر من 180 ألف طلقة بينها ذخائر لرشاشات "5ر14" مم و"5ر12" مم إضافة إلى مئات الحشوات المختلفة لقواذف "آر بي جي" وقنابل يدوية هجومية ودفاعية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف المصدر: "إنه من بين المضبوطات أيضاً قنابل أمريكية المنشأ وألغام فردية إسرائيلية الصنع ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وقواذف أر بي جي".
وضبطت الجهات المختصة في الـ 23 من حزيران/يونيو الماضي، وبالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها “ام 16” غربية الصنع وقناصات أمريكية بالإضافة إلى قاذف “آر بي جي” وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش "دوشكا" وكميات من الأدوية والمعدات الطبية بعضها غربي المنشأ كانت مخبأة في أحد مقرات الإرهابيين قبل اندحارهم من المنطقة الجنوبية، بحسب الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من الأسلحة جنوبي سوريا بينها ألغام أمريكية وإسرائيلية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.