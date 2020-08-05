سفير سوريا في لبنان يكشف عن وجود ضحايا سوريين في انفجار بيروت

وقال السفير في تصريحات نقلها موقع "الوطن" السوري إن "هناك عدداً من الضحايا السوريين وعدداً آخر من الجرحى وتعمل السفارة بالتعاون مع السلطات اللبنانية على إحصاء أعدادهم".

© REUTERS / Mohamed Azakir

وأشار إلى أن أن "السفارة مستنفرة لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لأهالي الضحايا والجرحى".

وشدد السفير على أن "أبواب السفارة مفتوحة لتقديم كل ما يلزم لمساعدة السوريين".

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ولفت السفير إلى أنه من غير المستغرب وجود ضحايا سوريين في الانفجار "نظراً لوجود عدد من العمال في المرفأ وعدد من المقيمين في المناطق المجاورة وفي مختلف مناطق بيروت".

وأكد السفير أن "الأعداد للأسف مرجحة للارتفاع حيث لا تزال أعمال البحث عن ناجين مستمرة، وهناك مفقودين، ونتواصل مع المشافي للكشف عن مصيرهم".

وقال السفير إن "عدداً كبيراً من السوريين هرعوا إلى المشافي للتبرع بالدم على أثر الكارثة التي ألمت بلبنان، فالمصاب واحد، ولطالما اختلطت الدماء السورية بالدماء اللبنانية".