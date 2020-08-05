وفاة ثاني مصري جراء انفجار بيروت

ونعت السفارة في بيان لها، المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، من مركز سمنود محافظة الغربية، شمالي مصر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وقدمت السفارة المصرية خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.
يشار إلى وفاة المواطن المصري إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبة، من مركز سمنود أيضا، في محافظة الغربية، والذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار.
وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.
كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.
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