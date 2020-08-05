محافظ بيروت: الدمار طال نصف مساحة العاصمة و300 ألف شخص أصبحوا بلا منازل

وأشار عبود إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، وقال: "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

© AP Photo / Hassan Ammar

وأكد المسؤول أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية.

ولفت إلى أن الدمار طال نحو نصف مساحة بيروت، وقال: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.

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وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.

كشف محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، عن وجود تقرير أمني من 2014 يحذر من حصول انفجار في بيروت.

ونقل موقع قناة "LBC" اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن "المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".

وأضاف: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".