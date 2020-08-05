شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أجرى، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.