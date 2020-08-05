شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيرته الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أجرى، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام إيروان بهين يوسف.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.