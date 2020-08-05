شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يدعو الأجهزة الأمنية للتعاون لكشف حقيقة ما حدث فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى الأجهزة الأمنية للتعاون مع أجهزة خارجية لكشف حقيقة ما حصل فى بيروت. وأضاف، فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن العهد الحاكم يتحمل مسؤولية تداعيات تفجير بيروت.

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