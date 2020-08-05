شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: شفاء 580 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 60 ألفًا و906 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 580 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 60 ألفًا و906 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ580 من فيروس (كورونا) .. مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

Advertisements

كان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 587 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 60 ألفًا و326 متعافيًا.