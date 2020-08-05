شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم 3 منازل فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم، ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلت مصادر فلسطينية عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه قوله، إن قوات الاحتلال هدمت منزلي الأخوين سامر وسليمان القاق في حي عين اللوزة في سلوان.

وأفادت المصادر ، أن بلدية الاحتلال هدمت منزل شريف عمرو في الحي ذاته؛ بحجة البناء دون ترخيص، والبناء غير القانوني، إضافة إلى منشأة تجارية بجانب منزلي القاق، وتعود للمقدسي عمر شيحة.