شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تهيب بمواطنيها فى لبنان الالتزام بإجراءات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمملكة الأردن، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في بيروت، بشكل حثيث، أوضاع الجالية الأردنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، إثر انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الأرددنية "بترا"، أضافت في بيان صحفي، أن المعلومات التي وردت من السفارة لغاية الآن تشير إلى أن الجميع بخير، باستثناء إصابة مواطنين أردنيين تم إدخالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدةً أن السفارة تتابع أوضاعهم الصحية كما يتم التواصل مع ذويهم لطمأنتهم.

وأهابت الوزارة، بالجالية الأردنية المتواجدة في لبنان الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية اللبنانية، داعية المواطنين الأردنيين للتواصل مع السفارة أو وحدة مركز العمليات في الوزارة في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837 وحدة مركز العمليات في الوزارة: 00962795497777 .

وقدمت الوزارة تعازيها ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.