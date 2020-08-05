شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبنانى برئاسة عون لبحث إعلان بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس الوزراء اللبنانى، اليوم الأربعاء، في جلسة طارئة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في المستجدات في ضوء اعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة واقرار الانهاءات التي رفعها المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه مساء امس الى مجلس الوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع ثنائى بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا فيها الأوضاع العامة والمستجدات