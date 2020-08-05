شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يتفقد مسجدا تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى مسجد محمد الأمين الذى تعرض لأضرار من جراء انفجار بيروت. ومن جانبه، ناشد الرئيس اللبنانى ميشال عون دول العالم للأسراع بمساعدة بلاده، في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت. تصريحات عون جاءت فى أعقاب اجتماع طارئ عقده مجلس الوزراء اللبنانى لبحث المستجدات الأخيرة فى البلاد، فى أعقاب الانفجار الضخم الذى ضرب البلاد أمس.

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