شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير أمريكي للبنانيين: أتضامن معكم ولا توجد دموع كافية لتخفيف آلامكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الملياردير الأمريكى من أصل فلسطينى محمد حديد، عن تضامنه مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها آلاف الجرحى والقتلى، إضافة إلى الخسائر المادية الطائلة التى لحقت بمرفأ لبنان وبيوت اللبنانيين فى بيروت.

ونشر محمد حديد، صورة للتفجيرات التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "ابكى لكم.. إخوانى وأخواتى بارك الله فيكم وشفاكم.. لا توجد دموع كافية لتخفيف الألم.. الله يحميك يا لبنان".

وكان قد تضامن عدد من النجوم المصريين مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة علم لبنان عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "البقاء لله فى ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر أهاليهم ويطمنا على أهلنا وأحبابنا فى بلدى الثانى لبنان.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

كما نشرت الفنانة مى عمر، صورة لحمامة بيضاء ترفرف بعلم لبنان، وكتبت فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "مهما حدث ومهما سيحدث لبنان باقى وقوى بشعبه، الشعب الذى أعاد بناء لبنان قادر على فعل ذلك ألف مرة.. اللهم احفظ لبنان وارحم الشهداء".

يأتى هذا بعدما تضامنت النجمة السورية أصالة نصرى، مع لبنان فى مصابها بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، واستبدلت أصالة صورة حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لتضع صورة علم لبنان بدلًا من صورتها الشخصية، وذلك تضامنًا مع لبنان وشعبها فى هذه الأزمة التى تمر بها.

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وكتبت أصالة فى رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "كمّ هى صبورة ومؤمنه بالله الّذى وعد باليُسر بعد العسر.. وليس هناك عُسراً مثل هذا اليوم.. فياربّ بقدّر محنتك فَرَجَكّ .. بحقّ هذا الصّباح إشفها ..فجروحها كَثُرَت .. وقلّبها انفطر .. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ .. ياربّى أنت ربّ المعجزات وتفعل ماتشاء .. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها .. بيروت روح الحياة وسرّ الفرح .. تبكى ألمّ تصرخ يأسّ ..ياربّ لطفك .. ياربّ رحمتك.. لبنان.. بيروت".

ويشار إلى أن أخر حصيلة كانت قد أشارت إلى أن الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كان قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار".