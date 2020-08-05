شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعزى الرئيس اللبنانى فى ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ اللبناني العماد ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وأعرب سلطان عمان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم /الأربعاء/ - عن خالص تعازيه للرئيس اللبناني وأسر الضحايا والشعب اللبناني، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل سوء ومكروه.

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