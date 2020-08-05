شكرا لقرائتكم خبر عن تنكيس العلم اللبنانى على مدخل القصر الرئاسى حدادًا على ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تنكيس العلم اللبنانى على مداخل قصر بعبدا الرئاسي، حدادًا على الضحايا من قتلى ومصابين جراء الانفجار المدمر الذى وقع أمس بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، كما نكّس العلم اللبنانى عند مدخل السراى الحكومى (مقر رئاسة الوزراء) حدادًا على ضحايا الانفجار.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد أعلن أمس الحداد الوطنى فى البلاد لمدة 3 أيام، كما يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة فى ضوء التوصيات التى انتهى إليها المجلس الأعلى للدفاع الذى عُقد ليل أمس، والتى جاء من أبرزها إعلان بيروت مدينة منكوبة، وكذلك إعلان حالة الطوارئ بمدينة بيروت بأكملها.
وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وكانت منطقة ميناء بيروت البحرى ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، قد شهدت انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبنانى، فى حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر تنكيس العلم اللبنانى على مدخل القصر الرئاسى حدادًا على ضحايا انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.