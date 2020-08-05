شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى ومستشفى ميدانى.. سفارة إيران تعلن عن مساعدتها للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سفارة إيران بالعاصمة اللبنانية بيروت، عن بالغ حزنها وأسفها للفاجعة الأليمة التي أصابت لبنان وعاصمته بيروت والتي أودت بحياة عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف البيوت والمؤسسات المدمرة والمتضررة.

أضاف البيان، بحسب ما نشرت والوكالة الوطنية للإعلام، "إن سفارة إيران تتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء، وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، تعلن وقوفها التام إلى جانب لبنان الشقيق في مصابه الأليم واستعدادها الكامل لتقديم ما يلزم من دعم ومساعدة".

وتابع "فى إطار التضامن الأخوي مع لبنان، تصل إلى بيروت اليوم الأربعاء طائرة ايرانية أولى محملة بالمساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، وعلى متنها فريق طبي مؤلف من جراحين واخصائيين، ومستشفى ميداني، فضلا عن كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية".

وأعلن أنه "من المقرر أن يحدد موعد وصول طائرة المساعدات الإيرانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، فور إكتمال التجهيزات اللوجستية والإجراءات الإدارية اللازمة".