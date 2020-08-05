ميشال عون يناشد دول العالم مساعدة بلاده فى علاج جرحى انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الرئيس اللبنانى ميشال عون دول العالم للأسراع بمساعدة بلاده، في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت. تصريحات عون جاءت فى أعقاب اجتماع طارئ عقده مجلس الوزراء اللبنانى لبحث المستجدات الأخيرة فى البلاد، فى أعقاب الانفجار الضخم الذى ضرب البلاد أمس.

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