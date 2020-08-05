السودان يؤكد تضامنه مع حكومة وشعب لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السودان وقوفه وتضامنه مع حكومة وشعب لبنان لاجتياز الظروف الصعبة جراء الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وتسبب فى وقوع خسائر مادية.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية- اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع صادق الدعوات للمصابين بعاجل الشفاء.

وفي سياق متصل، أفادت الخارجية السودانية بأن الجالية السودانية في بيروت بخير ولم يتعرض اي مواطن منها للأذى، على خلفية الانفجار، مؤكدة أن السفارة السودانية على اتصال دائم على مدار الساعة برؤساء الجاليات في العاصمة والمدن الرئيسية في لبنان.