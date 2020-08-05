شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: سيتم إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده مصرة على السير في التحقيقات وكشف الملابسات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين، وإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار.

وأضاف خلال كلمة له: "نناشد الدول للإسراع بمساعدتنا فى علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت".

وتابع الرئيس اللبنانى، أن بلاده تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، مقدما التعازى لأسر الضحايا والمصابين.

ودعا الرئيس عون الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة، مشيدا بجهود الفرق الأمنية والطبية فى التعامل مع الحادث.