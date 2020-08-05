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شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وأوضحت مصادر أمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال رائد محمد سدر، ومحمد أبو عمرو، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت سليم سموح، بعد أن داهمت منزل عائلته في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، كما داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت أحمد حسن حجه.
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