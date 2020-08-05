شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزى: تغطية الإصدار 180 لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف البحرين المركزى، عن تغطية الإصدار رقم 180 (ISIN BH0007170937) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 6 أغسطس 2020 إلى 4 فبراير 2021.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك %2.50 مقارنة بسعر 2.58% للإصدار السابق بتاريخ 9 يوليو 2020 ، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 358%.