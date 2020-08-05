شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و199 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2936 فحصا ، وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات الجديدة، توزعت فى 9 محافظات، هي: الخليل، نابلس، أريحا والأغوار، بيت لحم، قلقيلية، جنين، رام الله والبيرة، طولكرم والقدس .
و كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و738 متعافيا.
وقالت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم أمس الثلاثاء - إن نسبة التعافى ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%، مشيرة إلى أن حالات التعافى سجلت فى محافظات (نابلس 18 حالة، وبيت لحم 91، والخليل 243، وضواحى القدس 150، ومدينة القدس 236 حالة).
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