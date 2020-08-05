وزير الصحة اللبنانى: عدد المفقودين يفوق حصيلة الضحايا جراء انفجار بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد، أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت يتجاوز حصيلة الضحايا الذين نقلت جثثهم إلى المستشفيات.

وأكد حمد أن أربعة مستشفيات في بيروت تضررت بالكامل جراء الانفجار وتم نقل المرضى الذين كانوا يرقدون فيها إلى أخرى، قائلا إن ذلك "فاقم من المشكلة وحوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز".

وأقر الوزير بتضرر مستودعات وزارة الصحة بشكل كبير جراء الانفجار، وتابع: "نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانيات وشح المواد، وليست هناك مواد طبية كافية".

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ولفت الوزير إلى أن هذه التطورات المأساوية تأتي على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، واصفا ما جرى بأنه أمر "كارثي بكل ما للكلمة من معنى".

كان الوزير قد أكد أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس لا تزال ترتفع وبلغت حتى الآن حوالي 100 قتيل وأربعة آلاف جريح، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لا تزال تبحث عن المفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في العاصمة.