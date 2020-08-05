شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد اللبنانى: لدينا احتياطيات من الحبوب تكفى لأقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة لرويترز اليوم الأربعاء إن لدى بلاده احتياطيات من الحبوب تكفي ‭"‬لأقل قليلا من شهر‭"‬ بعدما دمر انفجار وقع في ميناء بيروت صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد.

وأضاف نعمة "نبحث حاليا عن مساحات تخزين". وتابع قائلا إن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي. Advertisements وقال وزير الاقتصاد اللبناني، إن هناك ما يكفي من الطحين لتلبية احتياجات السوق لفترة طويلة. وأكد إنه لا توجد أزمة طحين أو خبز.

وكانت قد كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.