شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: ارتفاع عدد إصابات الأردنيين بانفجار بيروت إلى 7 إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى السفير ضيف الله الفايز، ارتفاع عدد إصابات الأردنيين بانفجار مرفأ بيروت إلى سبع إصابات، وقال الفايز - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، "إن أربعة منهم يتلقون العلاج اللازم، ووضعهم الصحى جيد، فيما يتلقى ثلاثة مصابين آخرين العلاج حاليًا فى المستشفى".

وأشار إلى أن وحدة مركز العمليات فى الوزارة والسفارة الأردنية فى بيروت تتابع أوضاع الجالية الأردنية، وأنها على تواصل مستمر معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التى تدخل فى صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وكانت منطقة ميناء بيروت البحرى ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، قد شهدت انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبنانى، فى حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر أمس.