شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات ميدانية سعودية ببيروت لإنقاذ جرحى الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت المملكة العربية السعودية سريعا لإغاثة اللبنانيين وضخ المساعدات الممكنة ميدانياً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت من خلال الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الأراضي اللبنانية، حيث انطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان إلى بيروت للمساعدة في نقل الجرحى. وفق صحيفة عكاظ.

وباتت المساعدات الطبية وسيارات الإسعاف والإمكانات المتوافرة في الميدان ببيروت لمساعدة «الشعب اللبناني» في كارثته، فيما انتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.



فرق طبية..دعم سعودى لشعب لبنان

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كما أعلن مركز الأمل قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين والجرحى في مشافي بيروت.



سيارات إسعاف مقدمة من السعودية

وكانت السعودية قد أكدت في بيان رسمي لها أمس ، وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق. وقالت «إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين». وعبرت حكومة المملكة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من ماتوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.