عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام تضامنا مع ضحايا مرفأ بيروت

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، الحداد، وتنكيس الأعلام ليوم واحد، تضامنا مع ضحايا مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، هاتف "عباس"، الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، معزيا بضحايا انفجار المرفأ.

وأكد الرئيس الفلسطيني بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على "تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان".

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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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