تشاووش أوغلو: ارتفاع جرحى انفجار بيروت من الأتراك إلى 6

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن عدد الجرحى الأتراك في تفجير مرفأ بيروت بلبنان، ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أن 5 من بين الجرحى الأتراك إصابتهم خفيفة، فيما يتماثل المصاب السادس للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح أن أنقرة تتواصل مع ذوي المصابين الأتراك.

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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوى "موادا شديدة التفجير".

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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