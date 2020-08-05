"الإفتاء اللبنانية" تعلن حالة الطوارىء جراء انفجار مرفأ بيروت

ريا شرتوني/ الخليج 365-

أعلنت دار الإفتاء اللبنانية، الأربعاء، حالة الطوارئ في جميع مؤسساتها الإغاثية والطبية والاجتماعية، جراء انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

ودعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، مؤسسات الدولة والقوى السياسية إلى تضافر الجهود والتعاون لخدمة اللبنانيين، كما ناشد الدول العربية بتقديم مساعدات إغاثية لدعم بلاده على تجاوز نكبتها.

وأوضح أن دار الإفتاء اللبنانية ستقدم أرضاً تابعة لها في منطقة فردان (غربي بيروت)، لاستخدامها كمستشفى ميداني لعلاج ضحايا انفجار مرفأ العاصمة.

وقال دريان: "بيروت اليوم تدفع ثمنًا باهظًا للاستهتار الذي هو سمة مؤسسات الدولة، والتهاون الذي سبب فاجعة كبرى لأهل بيروت ولكل لبنان".

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وفي وقت سابق الأربعاء، توعدت وزارة الدفاع اللبنانية بمعاقبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى لانفجار مرفأ بيروت.

وقالت وزيرة الدفاع زينة عكر، عبر حسابها على "تويتر": "6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون". دون تفاصيل أكثر.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوى "موادا شديدة التفجير".

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.