إسرائيل تهدم منزلين بمدينة القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

هدمت البلدية الإسرائيلية بالقدس، الأربعاء، منزلا، وأجبرت مواطنا آخرا على هدم منزله بنفسه، في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوات من الشرطة الإسرائيلية، وصلت إلى منزل الشقيقين سامر وسليمان القاق في بلدة سلوان بالمدينة، وأقدمت على هدمه بواسطة جرافة، بداعي البناء غير المرخص.

وبموازاة ذلك، فقد اضطر محمد علون، إلى هدم منزله بنفسه، في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس، لتفادي دفع غرامات مالية باهظة، بداعي البناء غير المرخص.

وكانت الأمم المتحدة، قد قالت في تقرير أمس الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت أو صادرت 30 مبنى، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوعين الأخيرين، من شهر يوليو/تموز الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.