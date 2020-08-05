الحقيقة تلبس حذائها

• مازال الإنقسام الأهلاوي هو السائد مع الأسف الشديد، تناسوا أن الكيان كبير، فكيف يصغرونه صبية تويتر، وينساق الجمهور خلف مغرد أو إعلامي مغرض في ظاهره العشق، وفي باطنه الكراهية.

• لمصلحة من يشق هؤلاء الصبية صف الأهلي المتحد دائمًا على مر تاريخه الجميل، تارة بمدح الامير خالد نكاية بعودة الأمير منصور، وتارة يفعلون العكس، نكاية بعدم تحقيق البطولات في زمن خالد، ولعل ابتعاد الأمير منصور عن الاشراف على كرة القدم، ووقوفه داعمًا للكيان يخرس السنة المهرجين، والمتربصين بالكيان الكبير.

• ناديت طويلًا، وكثيرًا، وغيري كثير بعدم الخوض قدحًا في الأميرين خالد، ومنصور، وكل من خدم أهلينا، فليس هناك مصلحة لأي طرف في التقليل من شأن كل من خدم الملكي سواء لاعبًا، أو إداريًا، أو داعمًا.

• لعل جمهور قلعة المؤوس يكون عقلانيًا، ومحبتهم وعشقهم للأهلي الملكي وسفير الوطن يعكسونها لمصلحة الكيان، فهو الأحوج لوقفتهم، ودعمهم له، وليتذكروا عام 2011م وماذا فعلوا لكيانهم العظيم.

• ماذا بقي؟

بقي القول:

من أهم العيوب الفنية في قلعة الكؤوس، هي برود اللاعبين بعد تسجيل الهدف الأول، فلا يكثفوا من هجماتهم لتسجيل هدف آخر، وفي ذات الوقت يُعطي مساحة للفريق المقابل للهجوم على مرماه، وأوضح مثال مباراته مع الحزم، رغم الفوز برباعية.

• ترنيمتي:

سلام يانادي الملوك ياعاصمة

للفن والإبداع وللنوادي مفخرة

الملكي وجماهيره هي راسمة

يفوح دخون الكاس من مبخرة

@muh__aljarallah