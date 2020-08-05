شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 10 مساءً .
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