شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 أجهزة كمبيوتر بديلة عن «ماك برو».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتمتع أجهزة ماك بوك برو، بالعديد من المزايا التي تجعلها من أفضل الأجهزة في العالم، إلا أن البعض يحجمون عن استخدامها للكثير من الأسباب، أهمها غلاء أسعارها مقارنة بأجهزة ويندوز، وعدم الإلمام ببرامجها وتطبيقاتها.

وبرزت الحاجة لبدائل تتمتع بمميزات جيدة تضاهي تلك التي تتمتع بها أجهزة ماك بوك برو.

وفيما يلي مجموعة من البدائل الرائعة لأجهزة ماك بوك، والتي أوردها موقع “سي نت الإلكتروني”:

HP Spectre x360

يعتبر هذا الجهاز خياراً رائعاً للعمل واللعب، وذلك بفضل عمر بطاريته الأطول وميزاته الأكثر مرونة. ويتميز الجهاز بلوحة مفاتيحه ذات الإضاءة الخلفية. يأتي جهاز HP Spectre x360 مزوداً بنظام التشغيل Windows 10 Home 64، ومعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

لينوفو يوغا C940

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يعد Yoga C940 أكبر بقليل من جهاز MacBook Pro ذو مقاس 13 بوصة، وهو سريع وجذاب ومليء بالميزات. بالإضافة إلى أنه يمنحك شيئاً لا يمكنك الحصول عليه في MacBook، شاشة بزاوية 360 درجة تسمح لك باستخدامه مثل الجهاز اللوحي وطيه إلى الخلف.

Dell XPS 17 9700

يوفر الطراز XPS 17 9700 من Dell خيار شاشة 4K، وهي ليست عاكسة مثل شاشات OLED. برنامج PremierColor من Dell ليس مثالياً، ولكنه يمنحك تحكماً أكبر في إعدادات الشاشة، ويحتوي على جهازي تحكم Thunderbolt 3 لجعل محركات الأقراص الخارجية مرنة. هذا الجهاز أثقل من جهاز MacBook، ولكنه ليس أكبر بكثير، خاصة بالنظر إلى شاشته الأكبر التي تأتي بمقاس 17 بوصة. وعلى الرغم من أن عمر البطارية ليس طويلاً، إلا أن أداء الجهاز يبقى مميزاً ويمكن الاعتماد عليه.

Dell XPS 13

كمبيوتر محمول مقاس 13.3 بوصة تم تصغير حجمه بحيث يكون في الأساس بحجم مناسب يمكن حمله والتنقل به بسهولة ويسر.

Asus Chromebook Flip C436

أرخص من جهاز MacBook Air وأخف وزناً منه. تتمتع شاشة C436 مقاس 14 بوصة بمرونة كبيرة. مظهره الأنيق وسعر نظام التشغيل Chrome يجعله بديلاً فعالاً من حيث التكلفة.