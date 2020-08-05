انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36 سنتا ليبلغ 44.10 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا ليبلغ 44.10 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 43.74 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية زاد خام برنت 28 سنتا لتجري تسويته عند 44.43 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا ليبلغ 41.70 دولار.