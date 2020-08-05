مسؤول: ميناء طرابلس لا يحوي صوامع ويمكن نقل القمح إلى مخازن قريبة

وأوضح أن ميناء طرابلس اللبناني لا يحوي صوامع حبوب، ومن الممكن نقل القمح مباشرة إلى المخازن الواقعة على بعد كيلومترين تقريبا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
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وذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول بوزارة الاقتصاد، أن لبنان لا يواجه أزمة طحين ولديه 35 ألف طن من الطحين في المطاحن، على الرغم من أن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت تضررت إزاء انفجار ضخم أمس الثلاثاء.
وأوضح المسؤول أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل أربعة سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس.
وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
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