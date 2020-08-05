ونقل موقع قناة "LBC" اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن "المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".
وأضاف: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".
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وأضاف المحافظ وهو يبكي: "ما حدث أشبه بما حدث في اليابان في هيروشيما وناغازاكي".
وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، اليوم الأربعاء، أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".
كما ناشد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، أمس، الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، قائلا: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان".
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بيروت: تقرير أمني من 2014 حذر من حصول انفجار في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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