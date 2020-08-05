محافظ بيروت: تقرير أمني من 2014 حذر من حصول انفجار في بيروت

ونقل موقع قناة "LBC" اللبنانية، عن المحافظ، قوله إن "المواد هي مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة".

وأضاف: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".

© AFP 2020 / JANINE HAIDAR

وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أعلن، أمس، أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاءوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في المرفأ، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.

وأضاف المحافظ وهو يبكي: "ما حدث أشبه بما حدث في اليابان في هيروشيما وناغازاكي".

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وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة، اليوم الأربعاء،​ أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".

كما ناشد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، أمس، الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، قائلا: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان".

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.