المعلم يعزي نظيره اللبناني ويبدي استعداد سوريا لوضع كل الإمكانيات لمساعدة لبنان

Mohamed Azakir
وأكد المعلم على "تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق والاستعداد لوضع كل الإمكانيات لمساعدة لبنان على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي".
كما عبر وزير الخارجية السوري عن "عميق المواساة وخالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".
وبدوره، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن الامتنان لهذا الموقف الأخوي الذي يعبر عن حقيقة العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد بعث، في وقت سابق، ببرقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون، عبّر فيها عن عزائه ومواساته وتضامنه مع الشعب اللبناني بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.
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