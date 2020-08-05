ويظهر في الفيديو كيف يحمل الرجل طفله والهلع باديا على وجه، ويركض به في كل الاتجاهات ثم يخبئه تحت إحدى الطاولات.
وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
ومن جانبها أرسلت وزارة الطوارئ الروسية 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار.
كما أعلنت الوزراة عن إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا" وملابس ووسائل للوقاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... أب يهرع لإنقاذ ابنه لحظة وقوع انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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