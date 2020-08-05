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ونقلت الصحيفة السعودية عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية، عبد الله المسند، قوله إن "مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ48.4".
وحول أجواء اليوم، قال المسند: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة".
وكانت مدنية الإحساء السعودية حققت، في يوليو/ تموز الماضي، أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة.
وأشار موقع "العربية" إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر "بينهما مدينة سورية"... مدينتان عربيتان الأعلى حرارة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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