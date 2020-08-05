كيف وصفت الصحف اللبنانية كارثة المرفأ؟

خصصت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صفحتها الأولى لصورة من الحادث، واكتفت بعنوان من كلمتين هو "الانهيار الكبير".
أما صحيفة "النهار"، فوصفت الدولة بالفاشلة، وجاءت بعنوان "الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها"، وحملت الصورة الرئيسية عنوان "الفاجعة".
في حين اكتفت صحيفة "الجمهورية" بصورة من الحادث تظهر الدخان الكثيف، الذي نتج عن الانفجار، وحملت عنوان "بيروت... دم ونار".
واختارت صحيفة "اللواء" عنوان رئيسي يقول: "نكبة بيروت تهز العالم"، وجاءت صورة الدخان الكثيف في صدر الصفحة الأولى، وصورة تظهر الدمار الشامل الذي لحق بالميناء، وأخرى لمحاولات نقل الجرحى.
وجاءت صحيفة "الشرق" بعنوان "كارثة المرفأ زلزلت بيروت"، وحمل مقال في الصفحة الأولى عنوانا يقول: "رسالة إسرائيلية.. أم انفجار؟".
أما صحيفة "نداء الوطن" فاكتفت بصورة للحادث، حملت عنوان "... يا بيروت".
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