لبنان يستقبل 4 مستشفيات ميدانية لتضميد جراح انفجار بيروت

ليث الجنيدي- علي جواد/ الخليج 365-

يستقبل لبنان، الأربعاء، 4 مستشفيات ميدانية قادمة من قطر والعراق والأردن؛ إضافة إلى مساعدات طبية عاجلة، لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يستقبل لبنان اليوم من قطر مستشفيين ميدانيين، سعة كل واحد منهما 500 سرير، ومستشفى ميداني من العراق (لم تذكر سعته) وكميات من النفط طوال فترة الأزمة، إضافة إلى مساعدات من فرنسا (لم تحدد طبيعتها).

كما أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان الأربعاء، إرسال مستشفى عسكري ميداني يضم الطواقم الطبية وجميع التخصصات إلى لبنان.

ووفق بيان لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أرسلت بغداد طائرة خاصة محملة بمساعدات طبية عاجلة، لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر، إجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعهد خلاله الأخير بتقديم بلاده مساعدات عاجلة إلى لبنان. لم يحدد طبيعتها.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "موادا شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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