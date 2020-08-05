"الدفاع" اللبنانية تتوعد المسؤولين عن الإهمال في انفجار بيروت

ريا شرتوني/ الخليج 365

توعدت وزارة الدفاع اللبنانية، الأربعاء، المسؤولين عن إهمال أدى لانفجار مرفأ بيروت، والذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

جاء ذلك في أول تعليق لوزيرة الدفاع زينة عكر، عبر حسابها على "تويتر"، تعقيبا على حادث انفجار مرفأ العاصمة.

وقالت عكر: "6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون". دون تفاصيل أكثر.

وأضافت: "مفقودون وشهداء وجرحى، وحرائق ودمار، وكلام حاقد. لننظر كيف تصرف الفرنسيون إثر حريق Notre-Dame (كاتدرائية نوتردام) وإلى الدول التي تعرض المساعدة لأن الشأن الإنساني يعلو على السياسات والكراهية".

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وعبرت وزيرة الدفاع عن أزمة بلادها قائلة: "في أوقات كهذه تكتشف الأمم ذاتها وتنكشف طبائع الناس".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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