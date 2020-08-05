العراق.. إحباط محاولة استهداف ثانية للمنطقة الخضراء ببغداد

بغداد / الخليج 365

أحبطت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، محاولة هجوم صاروخية ثانية، كانت تستهدف "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وتأتي عملية الإحباط تلك، بعد ساعات من هجوم بصاروخ كاتيوشا، تصدت له منظومة الدفاع داخل المنطقة.

وقال أحمد خلف، وهو نقيب في شرطة بغداد للأناضول، إن "قوات الأمن عثرت صباح اليوم على 7 صواريخ كاتيوشا كانت معدة لاستهداف المنطقة الخضراء".

وأضاف خلف أن "الصواريخ تم العثور عليها وهي جاهزة للأنطلاق بالقرب من الطريق السريع شرقي بغداد (طريق محمد القاسم)".

Advertisements

وفجر الثلاثاء، تصدت منظومة الصواريخ في مبنى السفارة الأمريكية في بغداد لصاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة دون وقوع إصابات، وفقا للمصدر الأمني.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.

وتضم "المنطقة الخضراء" مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية التي كانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.