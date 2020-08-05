بغداد / الخليج 365
تصدت منظومة الدفاع داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر الأربعاء، لهجوم بصاروخ، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، لقناة "السومرية نيوز" (عراقية خاصة) إن "صاروخا من نوع كاتيوشا استهدف فجر اليوم المنطقة الخضراء".
وأضاف أن "منظومة الدفاع داخل المنطقة الخضراء صدت الاستهداف".
ولفت إلى أنه "تم اطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية (الكائنة بالمنطقة الخضراء)؛ كتنبيه للجميع للتوجه إلى الملاجئ".
وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.
وتضم "المنطقة الخضراء" مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية التي كانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.