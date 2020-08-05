استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا

بغداد / الخليج 365

تصدت منظومة الدفاع داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر الأربعاء، لهجوم بصاروخ، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، لقناة "السومرية نيوز" (عراقية خاصة) إن "صاروخا من نوع كاتيوشا استهدف فجر اليوم المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "منظومة الدفاع داخل المنطقة الخضراء صدت الاستهداف".

ولفت إلى أنه "تم اطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية (الكائنة بالمنطقة الخضراء)؛ كتنبيه للجميع للتوجه إلى الملاجئ".

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وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.

وتضم "المنطقة الخضراء" مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية التي كانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.