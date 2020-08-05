سفارة المملكة بلبنان تدعو المواطنين المتواجدين في بيروت للبقاء بمقار سكنهم

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دعت سفارة المملكة لدى لبنان المواطنين السعوديين المتواجدين في العاصمة اللبنانية بيروت، لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم؛ حرصاً على سلامتهم؛ جراء الانفجـار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس (الثلاثاء).
ودعت السفارة في بيان لها المواطنين إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل معها عند طلب المساعدة.
يذكر أن الانفجـار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت أوقع أكثر من 70 قتيـلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب، وتسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.
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