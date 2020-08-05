المرور يحدد شرطًا لإتمام نقل ملكية المركبة إلى المشتري

أوضح المرور السعودي أن خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية، شرطٌ أساسيٌّ لإتمام نقل ملكية المركبة إليه، مشيرًا إلى أن وجود مخالفاتٍ على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة بشرط سريان رخصة السير والفحص الدوري.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار أحد المواطنين مفاده: «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يحق لي نقل ملكية المركبة إلى مشترٍ عليه مخالفات مرورية؟»، وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «وعليكم السلام.. من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.. تُسعدنا خدمتك».

كما أكد المرور السعودي أن وجود مخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، بشرط سريان رخصة السير والفحص الدوري؛ وذلك ردًّا على سؤال آخر مفاده: «هل أقدر أبيع سيارتي وأنا عليَّ مخالفات؟!».

وكانت منصة أبشر أوضحت، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمة المركبات، ثم خيار مبايعة المركبات ثم اتباع الخطوات التي تظهر.