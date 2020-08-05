الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 4 آلاف إصابة وعدد الضحايا قد يصل إلى مئة

وأشار كتانة في لقاء تلفزيوني إلى قيام الصليب الأحمر بـ1500 حالة إسعاف ونقل، بالإضافة لنقل إصابات ​كورونا​ من ​مستشفى الروم​ إلى مستشفيات أخرى، وكذلك من ​الجعيتاوي​ وكل ذلك بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​.

وأضاف: "إن عددا كبيرا من ​المستشفيات​ لم يعد لديها قدرة لاستقبال الضحايا"، ولافتا إلى أن "هناك 75 ​سيارة​ إسعاف على الأرض و50 سيارة جاهزة عند الحاجة".

وتابع: "هناك أكثر من 300 وحدة دم تم التبرع بها من كل المناطق"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

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وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .