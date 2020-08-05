الهلال الأحمر العراقى: 10 عراقيين أصيبوا جراء انفجار بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقى، اليوم الأربعاء، إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، مشيرة إلى أن حالات أغلبهم مستقرة.

وقالت الجمعية ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ، إن "مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين حتى الان أغلبهم في حالة مستقرة"، مشيرة إلى "تخصيص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية ".

وأضافت الجمعية في بيانها، أنه "نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين".