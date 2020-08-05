شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يغرد باللغة العربية تضامنا مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون فى تغريدة له على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أعبر عن تضامنى الأخوى مع اللبنانيين بعد الانفجار الذى تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء فى بيروت وخلف أضرارا جسيمة".

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وأكد على أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.