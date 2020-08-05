شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يغرد باللغة العربية تضامنا مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.
وقال ماكرون فى تغريدة له على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أعبر عن تضامنى الأخوى مع اللبنانيين بعد الانفجار الذى تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء فى بيروت وخلف أضرارا جسيمة".
وأكد على أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفرنسى يغرد باللغة العربية تضامنا مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.