شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين و غائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم، حيث يتوقع خبراء الطقس هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويتحول إلى حسن فى الليل.

الرياح شمالية غربية من 17 إلى 17 عقدة، وتصل سرعتها من 18 إلى 23 عقدة أ‘حيانا، وتقل من 17 إلى 12 عقدة خلال الليل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32 درجة.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، شروق الشمس عند الساعة 05:05 صباحا، وغروبها فى الساعة 06:21 مساءا.

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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز فى نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية 18 - 28، تصل إلى 38 كم س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثانى عند 02:10 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثانى عند الساعة 19:55 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 11:21 والثانى عند الساعة 22:45 والجزر الاول عند الساعة 17:26 والثانى عند الساعة 05:12.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 41 31 85 30 دبى 39 31 90 25 الشارقة 40 30 90 25 عجمان 39 31 85 30 أم القيوين 38 31 80 30 رأس الخيمة 39 30 85 25 الفجيرة 38 32 60 25 العين 45 31 80 20 ليوا 45 29 60 15 الرويس 43 28 70 15 السلع 46 31 65 20 دلما 41 32 80 30 طنب الكبرى 38 32 85 35 طنب الصغرى 38 32 85 35 أبو موسى 38 32 85 35